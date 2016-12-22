Празднование Нового года в зависимости от места

Новый год к нам мчится — о том, во сколько обойдется празднование в зависимости от места



Журналисты «Российской газеты» провели исследование по вопросу организации новогодних празднований в текущем году, и в какую «копеечку» это обойдется.



Не секрет, что даже экономические трудности глобального характера не способны справиться с суевериями людей о том, что хорошее празднование Нового года задаст тон следующему году.



Корпоративы



Взять, к примеру, Тулу. По словам администратора известного ресторана «Аида», количество заявок на корпоративы даже возросло в сравнении с 2015 годом. Впрочем, пока оплачено не более половины. Средний чек в «Аиде» составляет 2000 рублей на персону. Эта стоимость, в принципе, относится и к другим тульским ресторанам. Можно, правда, найти заведения и по 1100 рублей. Однако, как выясняется позднее, придется доплатить условные 700 рублей за шоу-программу и 10% от стоимости чека за обслуживание.



Бани, сауны и кальянная



Не теряет в популярности у тульчан празднование НГ в бане или сауне. Обойдется «билет» на такой праздник в 1000 рублей, а напитки и съестное каждый приносит с собой. Велик спрос на отдых в кальянной «Винтаж», куда активно зазывают компании от трех человек по 950 рублей. В Новогоднюю ночь билет обойдется в 2000 рублей, зато будут и подарки, и Дед Мороз, и фуршет.



VIP-празднование



Что касается элитного празднования Нового года, то стоимость стартует от 3000 рублей. В качестве примера «РГ» приводит корпоративную аренду малого банкетного зала в SK Royal. С человека здесь возьмут 3500 рублей, правда, это не только оплата за аренду, а стоимость алкоголя, шоу, фруктов, закусок.



Бюджетный вариант



Для тех, кто не намерен тратить свои «кровные», доступно празднование Нового года под главной елкой Тулы. Для горожан приготовят концерты, аттракционы, дискотеки, угощение в виде блинов, чая и глинтвейна без содержания алкоголя.



Инновации в Костроме



Если обратиться к тенденциям празднования НГ в Костроме, то следует упомянуть любопытные инновации. Речь идет о так называемых «коллективных развлечениях». К примеру, «шоколадные» мастер-классы по командному изготовлению сладких новогодних фигурок. За один час такого развлечения придется отдать 350 рублей. В стоимость входит чаепитие. Из других «коллективных развлечений» следует назвать катание на собачьих упряжках, жарку блинов на костре, конные туры и пр.



Тенденции Ярославля



В то же время в Ярославле наблюдается тенденция по снижению числа корпоративных заявок на празднование НГ в ресторанах и кафе. Люди чаще предпочитают собираться маленькими компаниями и оплачивать банкеты из собственного кармана. Любопытно, что в Ярославль очень часто приезжают для празднования НГ столичные жители, останавливающиеся в городе на два-три дня.