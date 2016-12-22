Запрет на реализацию непищевой спиртосодержащей продукции

В России могут временно запретить реализацию непищевой спиртосодержащей продукции



В понедельник 19 декабря глава Роспотребнадзора Анна Попова подчеркнула в эфире «России 24» тот факт, что в России может быть временно запрещена реализация непищевых спиртосодержащих жидкостей.



В частности, с понедельника с подачи мэра Иркутска Дмитрия Бердникова в городе введен режим ЧС, и вся вышеозначенная продукция запрещена к продаже.



Запрет как мера реагирования



Функционирование режима ЧС в Иркутске вызвано случаем массовой интоксикации спиртосодержащим средством для принятия ванн под названием «Боярышник». Жертвами отравления стал 41 человек. В общей сложности в числе пострадавших значится 54 человека. Проводится уголовное разбирательство. Как отметила Анна Попова, запрет на реализацию профильной продукции может распространиться и на иные регионы. И он будет действовать до тех пор, пока не прояснится, почему случай массового отравления стал возможным, и не будет выработан механизм противодействия.



Метанол отвоевывает позиции



По словам главы Роспотребнадзора, в стране за минувшие пять лет не зафиксировано значительного снижения числе отравлений суррогатами. В то же время показывает рост числа отравлений метанолом, и эта проблема всерьез занимает ведомство.



Анна Попова добавила, что специалисты Роспотребнадзора действуют в рамках правительственного поручения, согласно которого они имеют право и должны проверять торговые точки, реализующие алкоголь на легальной основе. Однако, подытожила глава ведомства, проблема заключается именно в нелегальной продукции, контролировать которую весьма сложно.