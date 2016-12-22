Крым презентовал официальный туристский бренд

В Симферополе состоялась пресс-конференция, на которой был в торжественной обстановке презентован официальный туристский логотип Крыма.



Конкурс на его создание затребовал почти два года, и теперь с результатами может ознакомиться каждый желающий.



Два этапа разработки



В рамках пресс-конференции слово взял министр курортов и туризма Крыма Сергей Стрельбицкий. Он подчеркнул, что старт конкурса на создание лого был взят в 2015 г в формате конкурса народных проектов. Он представлял собой особое видение образа Республики Крым жителями из разных уголков Российской Федерации. Второй этап отметился подключением к разработке логотипа профессиональных дизайнеров. Логотип станет официальным туристским брендом Крыма. К примеру, он будет красоваться на стелах в симферопольском аэропорту, использоваться во время фестивалей и ярмарок.



Универсальность бренда



Победительницей отбора была признана Ольга Степанова, возглавляющая местную организацию Союза дизайнеров России.



По ее словам, созданный ей бренд обладает важным достоинством — он универсален. Дело в том, что логотип выполнен в виде буквы «Я», исполненной в органичном симбиозе розового, зеленого, желтого и фиолетового цветов. В букве идеально размещены контуры Республики Крым, «точка», собственно надпись «Крым» и (на нижней строке) «Точка притяжения».



Универсальность лого, по заверениям Ольги Степановой, кроется в букве «Я», которая отражает как весь Крым, так и его регионы в отдельности, так и отношение трепетных чувств к региону со стороны туристов.