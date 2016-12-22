Традиционная встреча Деда Мороза и Йоулупукки

На российско-финской границе прошла традиционная встреча Деда Мороза и Йоулупукки



В день Николы Зимнего встретились два «давних друга» — российский Дед Мороз и его финский коллега Йоулупукки. Встреча двух зимних волшебников имела место на границе двух стран.



Туристический интерес



Резиденция Деда Мороза с 1999 г располагается в Великом Устюге (Вологодская область), благодаря решению гостившей в нем годом ранее московской мэрии. В 11 километрах от Великого Устюга и появился новогодний комплекс, в котором помимо стандартной туристической инфраструктуры есть и зоопарк. В текущем году резиденцию деда Мороза посетило почти 270000 туристов, как из РФ, так и из-за рубежа. К 2030 г прогнозируется ежегодный рост турпотока до 300000-500000 человек.



Йоулупукки (Санта-Клаус) проживает в Рованиеми. 80% из 57000 проживающих в этом городе человек заняты в сфере туризма. Ежегодно в Лапландии отдыхает до двух миллионов человек.



Средства передвижения



Йоулупукки направляется в мировой вояж 23 декабря. Это телешоу ежегодно транслируется более чем сотней телекомпаний с общей аудиторией в 650 миллионов человек. Он использует для передвижения запряженные оленями сани или автомобиль.



Дед Мороз 18 ноября празднует свой День рождения, а затем отправляется в путешествие по России на санях, в которую запряжена тройка белых лошадей.



Почтовые обращения



Уже долгие годы и дети, и взрослые отправляют сотни тысяч писем со всего мира, как деду Морозу, так и Санта-Клаусу. Ныне существующий 31 год рождественский почтамт в Рованиеми получает свыше 700000 писем. Персонал почты обучен чтению на десяти языках. В общей сложности за время существования почтамта на него пришло более 10 миллионов посланий.



Что касается почты Деда Мороза, то она за время существования приняла более 3 миллионов посланий из разных стран мира. Интересно, что и российскому зимнему волшебнику, и Йоулупукки зачастую обращаются с одинаковыми просьбами. Если детишки просят игрушки, а взрослые мужчины — машины, то женщины просят устроить их личное счастье и «подарить» мужа.