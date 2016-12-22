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Новости Депутаты ГД просят Минздрав ввести тесты на аллергию при обезболивающих уколах

Депутаты ГД просят Минздрав ввести тесты на аллергию при обезболивающих уколах

19.12.2016

тесты на аллергию при обезболивающих уколахРосздравнадзор не так давно обнародовал печальные данные за прошлый год, согласно которым 33 человека скончалось в момент прохождения лечения в стоматологических отделениях. Причинами выступили аллергическая реакция на лидокаин и неготовность медицинского персонала оказать своевременную помощь.

Нынешний год не становится исключением — несколько пациентов уже попрощались с жизнью в аналогичной ситуации. Проблема в том, что существующий порядок "проверки" пациента на аллергию не выдерживает никакой критики. Грубо говоря, врач перед началом лечения спрашивает у пациента, есть ли у него аллергия на лекарства. Если тот отвечает «нет», то врач производит обезболивающий укол. Однако люди зачастую попросту не знают, есть ли у них какая-то аллергия.

Обратились к министру

Как проинформировал «РГ» «единоросс» Николай Герасименко (а он курирует в партии проект «Качество жизни» (Здоровье), он направил обращение на имя главы российского Минздрава Вероники Скворцовой. В нем он обратил внимание министра на необходимость рассмотреть целесообразность введения обязательных тестов на аллергию при обезболивающих уколах.

Риски для пациентов и врачей

Как подчеркнул депутат, миллионы российских граждан рискуют своей жизнью и здоровьем из-за того что существующая практика несовершенна. К примеру, человек обращается к стоматологу, не зная, страдает ли он от какой-нибудь аллергической реакции. Естественно, врач об этом тоже не знает, и исходит из того, что противопоказаний нет. Пациенту, условно говоря, проводится инъекция потенциально небезопасного лекарства, что грозит ему серьезными рисками. А ведь медицинский персонал далеко не всегда готов оперативно оказать человеку экстренную помощь в случае возникновения аллергической реакции на тот или иной препарат.

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