Депутаты ГД просят Минздрав ввести тесты на аллергию при обезболивающих уколах

Росздравнадзор не так давно обнародовал печальные данные за прошлый год, согласно которым 33 человека скончалось в момент прохождения лечения в стоматологических отделениях. Причинами выступили аллергическая реакция на лидокаин и неготовность медицинского персонала оказать своевременную помощь.



Нынешний год не становится исключением — несколько пациентов уже попрощались с жизнью в аналогичной ситуации. Проблема в том, что существующий порядок "проверки" пациента на аллергию не выдерживает никакой критики. Грубо говоря, врач перед началом лечения спрашивает у пациента, есть ли у него аллергия на лекарства. Если тот отвечает «нет», то врач производит обезболивающий укол. Однако люди зачастую попросту не знают, есть ли у них какая-то аллергия.



Обратились к министру



Как проинформировал «РГ» «единоросс» Николай Герасименко (а он курирует в партии проект «Качество жизни» (Здоровье), он направил обращение на имя главы российского Минздрава Вероники Скворцовой. В нем он обратил внимание министра на необходимость рассмотреть целесообразность введения обязательных тестов на аллергию при обезболивающих уколах.



Риски для пациентов и врачей



Как подчеркнул депутат, миллионы российских граждан рискуют своей жизнью и здоровьем из-за того что существующая практика несовершенна. К примеру, человек обращается к стоматологу, не зная, страдает ли он от какой-нибудь аллергической реакции. Естественно, врач об этом тоже не знает, и исходит из того, что противопоказаний нет. Пациенту, условно говоря, проводится инъекция потенциально небезопасного лекарства, что грозит ему серьезными рисками. А ведь медицинский персонал далеко не всегда готов оперативно оказать человеку экстренную помощь в случае возникновения аллергической реакции на тот или иной препарат.