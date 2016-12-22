В АвтоВАЗ намерены выйти в сегмент C

Как сообщает «Российская газета» со ссылкой на издание «Автосреда», отечественный автогигант в лице АвтоВАЗ намеревается к 2020 году выйти на исторические для себя позиции в сегменте C.



Соответствующая информация содержится в документации от АвтоВАЗа.



Две модели?



Предметное изучение документации позволило журналистам сделать вывод о том, что в планы АвтоВАЗ входит создание минимум двух моделей компактного класса. Первая из них — седан. Вторая — CUV-C. Эта модель представляет собой кроссовер классического типа, базой которого выступает авто компактного класса.



Также менеджмент АвтоВАЗа рассматривает возможность расширить свою модельную линейку Lada за счет таких сегментов, как B, LCA-B, CUV-B и SUV B.



Ближайшие планы автогиганта



Стоит напомнить ранее растиражированную СМИ информацию, согласно которой АвтоВАЗ собирается в ближайшие девять лет презентовать восемь абсолютно новых моделей, тогда как еще восемь ждет рестайлинг. По словам руководителя автогиганта Николя Мора, предприятие будет выпускать по одной новой модели раз в 2-3 года. К 2019 г появится две модели, а четыре пройдут процедуру рестайлинга.



С 2020 по 2022 гг АвтоВАЗ инициирует производство еще трех новых моделей, в один автомобиль пройдет модернизацию. Наконец, с 2023 по 2025 гг в продажу поступят еще три новинки от Lada, тогда как трех ждет рестайлинг.



Ожидается, что за текущий год будет произведено 416000 моделей Lada и брендов альянса Renault-Nissan.