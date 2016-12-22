Российских страховщиков в ОМС ожидает ужесточение требований

Российских страховщиков в ОМС ожидает ужесточение требований В СМИ появились высказывания вице-премьере российского правительства Ольги Голодец, непосредственно касающиеся деятельности отечественных медицинских страховщиков.



По словам чиновника, в краткосрочной перспективе стоит ожидать ужесточения требований к таким страховщикам. Дело в том, что ныне они проходят процедуру лицензирования исключительно по финансовым показаниям, а контроль качества предоставления медицинских услуг с их стороны не учитывается. В отношении последнего момента и ожидается ужесточение требований.



Назревшая необходимость



По словам Ольги Голодец, не так давно она имела совещательный разговор с представителями российских организаций, специализирующихся на медицинском страховании. В правительстве располагают перечнем группы таких организаций, к которым есть претензии по качеству услуг и высокой смертности. Именно поэтому проводится работа по ревизии работы таких организаций и контролю наличия у них высокопрофессионального персонала.



Стоит напомнить, что на днях в СП работу российских страховщиков в системе ОМС признали неэффективной. К примеру, за прошлый год система лишилась почти 30,5 млрд рублей. На 1 июля уходящего года в РФ была зафиксирована активная деятельность 56 медицинских страховых организаций. Аналитики СП доказали, что функция по защите парв пациентов со стороны таких организаций не выполняется, ведь зафиксировано сокращение на 32% числа обращений в них со стороны граждан.



Взгляд страховщиков



В заключение стоит привести высказывания главы Всероссийского союза страховщиков Игоря Юргенса. Он, напомним, ранее высказывал предложение, чтобы в России действовал так называемый «европейский» принцип медицинского страхования.



Он заключается в том, что в основном за страховку платит человек, а государство обеспечивает только минимальную выплату. В настоящее время специалисты ВСС разрабатывают ряд предложений по реформированию существующей системы обязательного медицинского страхования.